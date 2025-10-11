В Брюссель могут ввести войска

Подразделения бельгийской армии могут развернуть на улицах Брюсселя до конца этого года. Такого варианта не исключил в интервью газете Le Soir глава Минобороны страны Тео Франкен.

© Global look

Как пояснил военный чиновник, ситуация в столице Бельгии стала драматичной - как в плане безопасности, так и в политическом и социальном плане. Франкен признался, что сам очень обеспокоен ухудшением состояния Брюсселя.

Франкен также признал, что министр внутренних дел Кентен обращается к нему с просьбой ввести войска для патрулирования Брюсселя, и этот вопрос, таким образом, "становится задачей Министерства обороны".

При этом глава военного ведомства подчеркнул, что вопросы безопасности на улицах находятся в ведении полиции, а не армии.

"Возможно ли ввести военных на улицы до конца года? Я не сказал "да", но и не сказал "нет", вопреки тому, что могли сообщать СМИ", - уточнил Франкен.

В сентябре министр безопасности и внутренних дел Бельгии Бернар Квентин заявил о планах разместить в Брюсселе военных до конца года - с теми же задачами и полномочиями, что у полицейских. Причиной назван рост уличной преступности в столице, с которой не справляется МВД.