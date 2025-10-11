Американские системы ПВО «Пэтриот» больше не эффективны на Украине. Они сбивают всего 6% ракет, это катастрофичные цифры. Об этом заявил в телеинтервью экс-заместитель начальника генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает украинское издание «Страна».

Романенко отметил, что российская армия успешно использует разведку, и «бьет, где нет «Пэтриот». Кроме того, Россия модифицировала ракеты, что позволило им активнее маневрировать и уклоняться от зенитного огня.

«А если и есть "Пэтриот", то россияне применяют те ракеты, с которыми уже произведена такая модификация, позволяющая им быть более эффективными», — заявил Романенко.

По его словам, эффективность комплексов «Пэтриот» на Украине упала с 42% до 6%.

Ранее в США и ЕС также признали, что «Пэтриот» не могут перехватывать модернизированные баллистические ракеты России.