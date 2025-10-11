В СК РФ рассказали о последствиях атаки дронов на парк в Донецке

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при атаке на парк кованых фигур в Донецке повредили административные здания и гражданскую инфраструктуру. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника Следственного комитета РФ.

© Газета.Ru

Источник рассказал, что специалисты уже осмотрели место происшествия. Предварительно, Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали дроны самолетного типа.

«Повреждения получили административные здания и гражданская инфраструктура», — рассказал представитель ведомства.

Он подчеркнул, что атаке ВСУ подвергся мирный квартал, в котором не размещено никаких вооружений и военной техники.

Украинские беспилотники нанесли удары по парку кованых фигур в Ворошиловском районе Донецка днем 11 октября. По данным РИА Новости, атака продолжалась с 14:00 до 14:50 (совпадает с мск). По парку удары были нанесены дважды.

5 октября БПЛА атаковал населенный пункт Новожеланное в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказал глава региона Денис Пушилин, пострадал мужчина 1950 года рождения — он получил ранения средней степени тяжести.