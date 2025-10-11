Бельгия должна выделить 34 миллиардов евро на подготовку к возможному военному конфликту.

С такой инициативой выступил министр обороны Бельгии Тео Франкен, но затруднился ответить откуда страна возьмет эти деньги.

«Я не знаю, где взять эти деньги, это вопрос к вице-премьеру Яну Жамбону. Я здесь, чтобы их потратить», — передает слова Франкена газета Le Soir.

Он добавил, что основным приоритетом использования этих средств должно было стать создание крупных запасов боеприпасов для восполнения переданных Украине.

Предложенный план дополнительных военных расходов был рассчитан на период до 2030 года, что вызвало вопросы в контексте дефицита государственного бюджета Бельгии, достигшего 4,5% в предыдущем году. Франкен также активно защищал свою инициативу о введении так называемого добровольного призыва, который предполагал рассылку писем всем 17-летним гражданам страны с предложением о службе в армии. По мнению министра, это могло бы не только привлечь новых солдат, но и изменить мировоззрение молодежи в условиях изменившейся международной обстановки.

Бельгия готова отправить войска на Украину

Тео Франкен представляет праворадикальную партию «Новый фламандский альянс», которая после прихода к власти сменила прежние сепаратистские лозунги на курс милитаризации страны. По мнению наблюдателей, именно эта политическая сила стала главным инициатором подготовки Бельгии к военному противостоянию с Россией в рамках общей стратегии НАТО и Евросоюза, что и объясняло столь масштабные планы по увеличению военных расходов.