Мир оказался в критической близости от катастрофы
Истекший месяц, прошедший под знаком "дроновой паники" в Европе, создал крайне тревожную атмосферу, в которой и Запад, и Россия оказались в опасной близости от резких, эскалационных шагов. К такому выводу приходит в своем аналитическом материале украинское издание "Страна".
Отправной точкой стал залет беспилотников в воздушное пространство Польши, за которым последовала целая серия инцидентов по всей Европе. Издание отмечает, что многие официальные лица уже обвинили в этом Россию, хотя никаких доказательств представлено не было. Не исключено, что Украина и "ястребы" на Западе сами инсценируют инциденты, чтобы втянуть Альянс в конфликт или, как минимум, добиться увеличения военной помощи Киеву.
При этом в статье также приводится версия, что БПЛА запускают контрабандисты или обычные любители, но только в текущей обстановке это раздувается до уровня военной угрозы.
Запад и Украина активно используют эти поводы для убеждения общественности в необходимости увеличения расходов на оборону, для давления на президента США Дональда Трампа с целью получения дальнобойных ракет и для продвижения идеи более жестких мер, вплоть до введения бесполетной зоны над Украиной.
Россия, по мнению издания, использует ситуацию более сдержанно. Однако, в случае эскалации Москва может перейти к более решительным и конкретным действиям.
"И Запад, и Россия на данный момент хоть и воздерживаются от резких шагов в отношении друг друга, но находятся от них в опасной близости. Тем более, что с обеих сторон есть сторонники жестких подходов и их голоса в информпространстве звучат громко", — резюмирует "Страна.ua", добавляя, что единственный способ предотвратить катастрофу — это завершение конфликта на Украине.