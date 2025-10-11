Истекший месяц, прошедший под знаком "дроновой паники" в Европе, создал крайне тревожную атмосферу, в которой и Запад, и Россия оказались в опасной близости от резких, эскалационных шагов. К такому выводу приходит в своем аналитическом материале украинское издание "Страна".

Отправной точкой стал залет беспилотников в воздушное пространство Польши, за которым последовала целая серия инцидентов по всей Европе. Издание отмечает, что многие официальные лица уже обвинили в этом Россию, хотя никаких доказательств представлено не было. Не исключено, что Украина и "ястребы" на Западе сами инсценируют инциденты, чтобы втянуть Альянс в конфликт или, как минимум, добиться увеличения военной помощи Киеву.

При этом в статье также приводится версия, что БПЛА запускают контрабандисты или обычные любители, но только в текущей обстановке это раздувается до уровня военной угрозы.

Запад и Украина активно используют эти поводы для убеждения общественности в необходимости увеличения расходов на оборону, для давления на президента США Дональда Трампа с целью получения дальнобойных ракет и для продвижения идеи более жестких мер, вплоть до введения бесполетной зоны над Украиной.

Россия, по мнению издания, использует ситуацию более сдержанно. Однако, в случае эскалации Москва может перейти к более решительным и конкретным действиям.