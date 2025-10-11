Стало известно о попавших под удар ВСУ французских и румынских наемниках

В Одессе под удар Вооруженных сил (ВС) России попал пункт временной дислокации иностранных наемников из Франции и Румынии. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в Telegram-канале.

Пункт, как уточнил Лебедев, находился в районе Лузановки. Там находились до пяти французских и до десяти румынских наемников.

После удара пункт оцепили сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), туда также прибыли скорые с иностранными медиками, добавил Лебедев.

ВСУ вынужденно задействовали у Харькова наемников из-за продвижения ВС РФ

Ранее сообщалось, что Одесса частично осталась без света после того, как в городе прогремело несколько взрывов. На опубликованных кадрах видно, как в небе появляется несколько вспышек.