«Умножаем на ноль»: у Америки нет никакого супероружия для Украины

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер на конференции по вопросам безопасности в Риге заявил, что у Соединённых Штатов есть «ряд мощных средств», которые ещё не переданы Украине и не развёрнуты на поле боя, но способны нанести России серьезный ущерб.

Что это за средства, он не сказал. А есть ли они вообще? На этот вопрос «МК» ответил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

- Виктор Николаевич, Штаты грозят нам каким-то супероружием для Украины. О чем может идти речь?

- Только об американском высокомерии. Цель – запугать нас, надавить на Россию. Но что бы они не посылали на Украину, мы все сжигаем и уничтожаем. Американская военная техника по сравнению с нашей слаба – российская техника намного мощнее и эффективнее. Поэтому, что там треплет языком их постпред при НАТО – это, говоря по-русски, «Мели Емеля-твоя неделя». Они, мол, еще не все передали… А мы еще не все ваше сбили и сожгли. У нас есть чем вам врезать, когда вы окажетесь на Украине… В ходе боевых действий в зоне СВО уже погибли больше ста американских наемников – я думаю, в том числе и из числа тех, что обслуживали поставленные на Украину американские военные комплексы. Если учесть, что все эти комплексы и системы обслуживают только военнослужащие США (в ВСУ на такое попросту неспособны), то Америке предстоит потерять еще много своих людей.

В Европе объяснили свои «мрачные заявления» о войне с Россией

- Что Америка уже поставила на Украину?

- Переносные противотанковые ракетные комплексы «Джавелин» - их передал Киеву еще «миротворец» Трамп во время своего предыдущего президентства. Это он первый начал поставлять киевскому режиму летальное оружие. Одновременно он передал и переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер». Потом на Украину заехали гаубицы М777 для стрельбы на дальность до 30 километров, потом – реактивные системы залпового огня «Хаймерс», потом – «непобедимые» танки «Абрамс» (как они горели на поле боя – все помнят). Потом Киеву через датчан и голландцев передали истребители F-16, потом – зенитные ракетные комплексы «Пэтриот».

- И какова судьба всего этого оружия?

- Все это мы «множим на ноль». К примеру, F-16 не раз сбивали в воздухе, уничтожали на аэродромах, и вместе с аэродромами, где эти самолеты базировались. Так что американцам хвастаться нечем. И нечем реагировать кроме как надуванием щек и демонстрацией своего пустого величия. Угрожают, пугают, но все это лишь попытки выдать желаемое за действительное.

Теперь американцы грозят нам своими «Томагавками», хотя наземных установок для них у Пентагона пока что почти нет. Еще один кандидат на передачу - авиационные ракеты AGM-158 JASSM-ER с дальностью полета до 1000 километров. Судьба этого оружия будет такой же, как и судьба предыдущего.

Добавить к этому можно только одно: американские спецы, которые появятся на Украине, будут точно так же ликвидированы. А их так называемое мощное оружие до цели не доедет и не долетит: оно будет уничтожено в эшелонах, на складах, на боевых позициях – где угодно. Наши «Искандеры», «Кинжалы», «Калибры» и планирующие авиабомбы это обеспечат.