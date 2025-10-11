Силам НАТО не удастся вторгнуться в Россию и «захватить» Калининград. Генералам альянса, выдвигающим такие планы, следует помнить, что они станут первоочередной целью ВС РФ. Об этом заявил военный аналитик, экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Аналитик напомнил, что на днях командующий сухопутными войсками НАТО Кристофер Донахью заявил, что альянс может «быстро захватить Калининград». Однако он ошибается.

«НАТО не может проводить наступательные операции. У альянса просто нет для этого войск», — сказал Риттер.

По его словам, натовских войск в Польше и прибалтийских республиках не хватит, «чтобы что-то сделать с Калининградом, который является частью России».

В НАТО раскрыли планы по захвату Калининградской области

Более того, Донахью должен понимать, что в первые минуты вторжения Россия ликвидирует его и других натовских генералов, нанеся удар по командному пункту.

Ранее в НАТО заявили, что думают над военными маневрами вблизи российской границы.