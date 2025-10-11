Дочь пленного бойца рассказала, как украинцы грозились прислать ей голову отца

Дочь попавшего в плен российского военнослужащего рассказала, что украинцы вымогали у нее 30 тысяч рублей, угрожая в противном случае прислать ей отрезанную голову отца.

Девушка уточнила, что сперва ей позвонил украинский общественник Владимир Золкин, который показал по видеосвязи раненого родителя.

— «Если не вышлете (деньги — прим. «ВМ»), мы пришлем вам голову». И следом пришло СМС: «Если вы куда-то обратитесь, напишете заявление, будет еще хуже», — передает слова дочери солдата ТАСС.

Украинские солдаты проявляют жестокость и по отношению к согражданам. Останки убитого и брошенного сослуживцами в Курской области бойца Вооруженных сил Украины удалось идентифицировать по налоговой карте. От тела солдата, которое стало пищей для животных и насекомых, почти ничего не осталось.

Кроме того, солдаты батальона «Сибирские медведи» российской армии пробили оборонительные позиции солдат 425-го украинского элитного штурмового полка, от которых осталась только «скала» из тел.

Пленный боец ВСУ раскрыл, почему Киев не спешит забирать тела погибших

Военнослужащие Вооруженных сил РФ нашли в зоне специальной военной операции скелетированные останки украинского военного. Опознать украинского солдата, чьи останки направили в российский морг, можно было только с помощью специального генетического теста.