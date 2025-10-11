Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский начал реализацию тактики "выжженной земли", сравнив его действия с директивой Адольфа Гитлера об уничтожении инфраструктуры. По мнению парламентария, первым шагом на этом пути стал подрыв аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

В своем телеграм-канале Дубинский отметил: "Я неоднократно писал вам, что Зеленский закончит повторением идеи Гитлера с директивой “выжженной земли” - уничтожения всей инфраструктуры рейха, чтобы она не досталась врагу. Начало - положено подрывом аммиакопровода Тольятти-Одесса".

Это заявление прозвучало на фоне официальных сообщений Министерства обороны России. Еще 9 октября ведомство информировало, что украинские военные при отступлении взорвали участок аммиакопровода в районе населенного пункта Русин Яр в ДНР. По данным Минобороны, целью диверсии было стремление замедлить темпы наступления Вооруженных сил России. В результате подрыва произошел выброс остатков аммиака; никто из российских военнослужащих не пострадал.

Стоит отметить, что это не первая атака на данный трубопровод. В июне 2023 года, по сообщениям российских властей, украинская диверсионная группа уже совершала подрыв участка объекта в Харьковской области.