Модернизация российских ракет привела к снижению эффективности украинского и западного оружия в руках ВСУ.

Об этом пишет газета Daily Express.

«Украинские официальные лица признают, что «революционное» усовершенствование российских ракет делает западные системы вооружения бессильными в борьбе за господство в воздухе», — пишет издание.

По оценке газеты, многие меры противодействия России со стороны ВСУ оказались неэффективными.

Генерал заявил, что удар по Украине сказался на работе бункера Зеленского

Критическая ситуация с энергоснабжением сложилась на Украине после массированного удара ВС РФ 10 октября. В Киеве прекратилась подача электроэнергии на левом берегу и в части районов правого берега, возникли транспортный коллапс, перебои с водой и связью. В Верховную раду пришлось доставить воду в цистерне, а в здание кабмина — биотуалеты. Без света также остались части Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей Украины. Минобороны РФ заявило, что удар высокоточным оружием, включая гиперзвуковые ракеты «Кинжал», стал ответом на атаки ВСУ по гражданским объектам России.