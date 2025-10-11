Запад в шоке: новая тактика России изменила правила игры

Россия разработала "меняющую правила игры" тактику применения ракет, которая делает западные системы вооружений, включая хваленые американские ЗРК Patriot, неэффективными. Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на признания украинских официальных лиц.

© Московский Комсомолец

Как отмечает издание, в сентябре показатель перехвата воздушных целей в небе Украины рухнул всего до 6%. Причиной стали изменения как тактике, так и в технологиях, которые применяют российские силы.

"Украинские источники подтвердили Financial Times, что российские мобильные комплексы "Искандер-М" ... и гиперзвуковые ракеты воздушного базирования "Кинжал" ... вероятно, были модернизированы для обмана систем Patriot", — говорится в статье.

Предполагается, что теперь ракеты способны резко менять свою траекторию, совершая крутое пикирование прямо над целью, чтобы сбить с толку системы наведения. Бывший украинский чиновник в разговоре с журналистами назвал это "гейм-чейнджером" для России.

Западный чиновник, ознакомленный с данными о работе Patriot, подтвердил, что была замечена "закономерность", при которой российские ракеты ведут себя по-другому на "конечном этапе" полета.

По мнению исследователя ракетных технологий из Университета Осло Фабиана Хоффмана, Россия, вероятно, проанализировала данные о перехватах, чтобы внести программные корректировки, которые и улучшили характеристики ракет. Этот факт, как пишет Daily Express, должен вызывать беспокойство и у стран НАТО, которые также полагаются на системы Patriot для своей противоракетной обороны.