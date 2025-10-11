В Черниговской области повреждён объект критической инфраструктуры
Глава военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус заявил, что объект критической инфраструктуры получил повреждения в Нежинском районе региона.
Об этом он рассказал в своём Telegram.
Как уточнил Чаус, на объекте произошёл пожар.
В ночь на субботу в части региона объявлялась воздушная тревога.
Ранее RT проанализировал новый массированный удар российских войск по военным целям на Украине, нанесённый по территории Одессы в ответ на обстрел украинскими оккупантами гражданской инфраструктуры России.