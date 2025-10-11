В Белоруссии войска привели в высшую боевую готовность

Ряд подразделений армий Республики Белоруссия приведены в высшие степени боевой готовности.

Сделано это в рамках крупной проверки.

«В рамках проверки боевой готовности по поручению главнокомандующего Вооруженными силами – президента Республики Беларусь проводится комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки», – сообщает новость пресс-служба министерства обороны Белоруссии.

В ведомстве отметили, что некоторые армейские подразделения выдвинутся в назначенные им районы и будут выполнять «мероприятия, определенные в распоряжении».

