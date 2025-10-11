В Белоруссии войска привели в высшую боевую готовность

В Белоруссии ряд подразделений Вооруженных сил приведен в высшую степень боеготовности. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

Отмечается, что президент и главнокомандующий Александр Лукашенко поручил провести «комплекс мероприятий по приведению в высшие степени боевой готовности с целью проверки».

«Ряд подразделений Вооруженных Сил осуществят комплекс мероприятий по переводу в боевую готовность, выдвинутся в назначенные районы и выполнят мероприятия, определенные в распоряжении», — сказано в сообщении военного ведомства.

Проверкой руководит Государственный секретариат Совета Безопасности Белоруссии.

