В Госдуме сравнили анонсированное Путиным новое оружие с «Орешником»

Новое оружие России, разработку которого анонсировал президент РФ Владимир Путин, будет мощнее ракетного комплекса «Орешник». Об этом NEWS.ru сообщил депутат Госдумы Андрей Колесник.

© Газета.Ru

«Думаю, что командным пунктам НАТО, где бы они ни были, особенно в Финляндии, в 300 километрах от границы с Россией, в любой точке мира, не спрятаться. Где оно [новое оружие РФ] будет располагаться, никто не знает. Думаю, оно будет мощнее «Орешника», — сказал депутат.

Накануне Путин заявил, что в ближайшее время появится возможность объявить о новом оружии. Глава государства отметил, что у России новизна и современность вооружений находятся на очень высоком уровне относительно других государств. Он подчеркнул, что это касается, в том числе, средств ядерного сдерживания.

В этот же день военный аналитик Игорь Коротченко предположил, что говоря о создании нового оружия, президент РФ, вероятно, имел в виду, выпуск современных ракетных комплексов на твердом топливе, которые смогут сдерживать агрессивные планы Евросоюза. Эксперт напомнил, что ЕС хочет к 2030 году быть готовым к войне с Россией, а значит, скорее всего, наладит массовое производство вооружений и перейдет от контрактных армий к призывным.