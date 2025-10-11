Названо количество попыток бегства из страны военнообязанных украинцев

Число попыток незаконного выезда военнообязанных с Украины превысило 2 тысячи за 9 месяцев текущего года. Об этом пишет ТАСС.

По данным Национальной полиции Украины, в период с января по сентябрь 2025 года было зафиксировано 2 193 случая попыток незаконного вывоза военнообязанных мужчин за пределы страны. Обвинения в организации незаконной переправки были предъявлены по 1 318 эпизодам.

По информации Государственного бюро расследований Украины, стоимость организации нелегального выезда варьируется от 3 до 5 тысяч долларов США за поддельные документы, и до 10-15 тысяч долларов за полный "пакет" услуг, включающий сопровождение на всех этапах, вплоть до помощи в побеге из воинской части.

Следует учитывать, что данная статистика отражает только выявленные случаи, ставшие известными правоохранительным органам в результате задержаний на границе или обнаружения тел погибших при попытках незаконного пересечения. Реальное число попыток бегства может быть значительно выше.

С февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, сроки которой неоднократно продлевались. Изначально призыву подлежали мужчины в возрасте от 27 до 60 лет, однако в апреле 2024 года мобилизационный возраст был снижен до 25 лет. 18 мая 2024 года вступил в силу закон, ужесточающий правила мобилизации. В социальных сетях регулярно появляются свидетельства насильственной мобилизации, демонстрирующие задержание мужчин сотрудниками военкоматов в общественных местах, включая улицы, кафе и спортивные залы. Также поступают сообщения о случаях избиения граждан в военкоматах. В попытках избежать отправки на передовую, военнообязанные прибегают к различным способам, таким как приобретение фиктивных справок об инвалидности, поступление в высшие учебные заведения, или рискуют жизнью, пытаясь незаконно пересечь государственную границу.