НАТО не может проводить наступательные операции, потому что у альянса нет для этого войск. Об этом заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик Скотт Риттер.

Он напомнил, как недавно командующий сухопутными войсками НАТО генерал Кристофер Донахью заявил, что альянс якобы может быстро захватить Калининград.

«Но вы не можете, генерал. Калининград окружён не НАТО, а Прибалтикой и частью Польши. И развёрнутых там войск недостаточно, чтобы что-то сделать с Калининградом», — подчеркнул Риттер.

Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий отмечал, что нападение НАТО на Калининградскую область спровоцирует ответные меры со стороны России.