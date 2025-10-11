В Британии сообщили о поставке сотен ракет Martlet для ВСУ

Британские власти сообщили, что с опережением графика поставили Украине сотни ракет Martlet.

Информация об этом появилась на сайте Минобороны Великобритании.

«Ракеты, произведённые в Белфасте... были поставлены на пять месяцев раньше срока в рамках британской программы безвозмездной помощи», — говорится в заявлении.

Кроме того, отмечается, что производящая ракеты компания Thales перешла к реализации последнего этапа соглашения с Киевом стоимостью £1,6 млрд.

Ранее стало известно, что Украина и Великобритания планируют запустить совместное производство дронов-перехватчиков, предназначенных для систем противовоздушной обороны.

В начале сентября сообщалось, что Великобритания за 50 дней поставила Украине 60 тыс. снарядов и ракет, а также 2,5 тыс. беспилотных систем.