Северная Корея представила новую межконтинентальную баллистическую ракету

Власти Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) представили новую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) «Хвасон-20», находящуюся в разработке. Об этом пишет агентство Ренхап.

В публикации говорится, что новая ракета была представлена на военном параде в честь 80-й годовщины основания правящей Трудовой партии Кореи (ТПК).

На параде присутствовали лидер Ким Чен Ын и зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, а также другие высокопоставленные руководители из Китая, России, Вьетнама и других стран.

Аналитики издания прогнозировали, что КНДР раскроет данные о разрабатываемой МБР в ходе военного парада или проведет ее испытательный запуск в преддверии годовщины.