Взрывы прозвучали над Волгоградом. По предварительным данным, в небе над городом работают силы противовоздушной обороны, уже сбито несколько украинских беспилотников. Об этом в субботу, 11 октября, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

— Местные жители рассказали, что пять-семь громких взрывов было слышно на окраине города. Также очевидцы сообщают о характерных звуках пролета БПЛА в сторону Красноармейского района города, — сказано в публикации.

Официальной информации о последствиях атаки пока не поступало.

Силы противовоздушной обороны за ночь сбили 23 беспилотника Вооруженных сил Украины над несколькими российскими регионами. Об этом 10 октября сообщило Министерство обороны РФ.

В Минобороны России ранее передали, что 8 октября с 20:00 до 23:00 по московскому времени силы ПВО за три часа уничтожили 27 украинских БПЛА над пятью российскими регионами.

Тогда же стало известно, что войска ВС России отразили контратаку спецроты 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в Харьковской области.