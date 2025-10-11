Угроза атаки БПЛА объявлена в Нововоронеже в Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что в Нововоронеже объявлена угроза атаки БПЛА.

© Газета.Ru

«Внимание! Нововоронеж — тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения», — написал Гусев.

Он призвал жителей укрыться в помещениях и отойти от окон. В случае, если горожане окажутся в зоне видимости беспилотника, им следует скрыться и позвонить по номеру 112, добавил Гусев.

Накануне официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что в аэропорту Саратова (Гагарин) введены ограничения на прием и отправку воздушных судов.

План «Ковер» может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

В ночь на пятницу, 10 октября, средства противовоздушной обороны уничтожили 23 украинских дрона над российской территорией. По данным Минобороны, по 10 беспилотных летательных аппаратов сбили в небе над акваторией Черного моря и в Белгородской области. Еще три цели нейтрализовали в Брянской области.

Ранее в Брянской области при атаке дронов на предприятие пострадал мирный житель.