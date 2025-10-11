Аналитик описал анонсированное Путиным новое российское оружие

Военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с Владимиром Путиным новое оружие.

Он отметил, что разработки могут быть связаны с твердотопливными ракетами для систем вооружений разной дальности, а также с созданием подвижных грунтовых комплексов.

Коротченко пояснил, что Россия должна иметь различные варианты реагирования на новые вызовы и угрозы, прежде всего в вопросе сдерживания Европейского союза (ЕС) и НАТО.

«В этих условиях гибкие варианты реагирования, различные способы поражения противника, при оснащении перспективных российских твердотопливных ракетных комплексов как в обычном, так и ядерном снаряжении (помимо "Орешника") делают возможности Вооруженных сил РФ более адаптивными к текущим и перспективным вызовам и угрозам», — подчеркнул эксперт.

Путин во время визита в Таджикистан заявил, что в скором времени у России могут появиться новые виды оружия. «Думаю, у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали. Оно появляется, проходит у нас испытания. Они идут успешно», — сказал президент.