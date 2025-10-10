Российские системы ПВО отразили атаку БПЛА над Ростовской областью

Министерство обороны России сообщило о перехвате и уничтожении шести украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа в воздушном пространстве Ростовской области.

Инцидент произошёл в вечернее время 10 октября с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

По данным военного ведомства, все воздушные цели были нейтрализованы дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили по пунктам временной дислокации и центрам управления БПЛА ВСУ.