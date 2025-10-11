Средства ПВО уничтожили четыре дрона ВСУ над Белгородской и Курской областями

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата ВСУ над Белгородской и Курской областями.

Об этом проинформировали в Министерстве обороны России. По данным ведомства, украинские беспилотники были уничтожены в период с 12:00 до 15:00 мск: три — над Белгородской областью, один — над Курской областью.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о смерти мирного жителя в деревне Бирюковка в результате атаки украинского дрона.