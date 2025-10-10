В Харьковской области ликвидирована группа иностранных бойцов, сражавшихся на стороне украинской армии. Об этом РИА Новости сообщили источники в российских силовых ведомствах.

Согласно полученной информации, были найдены тела трех убитых иностранных наемников, входивших в состав ВСУ. Установлены их личности: среди них оказались граждане США (Виллиам Френсис МакГрат), Колумбии (Вилфредо Мартинез Альмейда) и Польши (Гжегож Рафаль Василевский), что подтверждается имеющимися документами.

Ранее на Украине был уничтожен иностранный наёмник из США. Ликвидированным головорезом оказался коренной американец – опытный экс-военнослужащий Джейсон Катченаго из Кешены штата Висконсин. По данным СМИ, он родился и вырос в индейской резервации.