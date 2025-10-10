Российский «Терминатор» предложили не переименовывать

Российскую боевую машину поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в ходе организованного «Уралвагонзаводом» (УВЗ) конкурса предложили не переименовывать. Об этом со ссылкой на концерн сообщает ТАСС.

По данным компании, за то, чтобы БМПТ не переименовывать, высказалось «много голосов».

«Есть крайне парадоксальные предложения. Например, шифрованные сигналы таинственной радиостанции, а также различные аббревиатуры и неологизмы», — заявил в концерне.

В УВЗ пообещали устроить финальное голосование по предложениям, касающимся переименования «Терминатора».

В июне командир роты БМПТ «Терминатор» с позывным Курган в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» сообщил, что автоматические пушки 2А42 калибра 30 миллиметров, которые устанавливают в российские боевые машины, вертолеты и боевые машины пехоты, могут вдвое превзойти заявленный ресурс.

В том же месяце УВЗ, входящий в концерн «Ростех», решил переименовать боевую машину поддержки танков БМПТ «Терминатор», название которой не соответствует отечественным традициям именования военной техники.