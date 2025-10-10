Заявление Путина о новом оружии связали с «Буревестником»

Новейшую крылатую ракету с ядерной энергоустановкой «Буревестник», которая отличается глобальной дальностью, могут презентовать в ближайшее время. Такое предположение сделал Владимира Путина.

© Global look

Он сказал, что в ближайшее время в стране будет представлено неназванное оружие нового вида. Канал допустил, что президент имел в виду завершение работ над «Буревестником».

«В 2025 году отмечались признаки подготовки к ее новым испытаниям — закрытие районов на Новой Земле, активность транспортных бортов, косвенные подтверждения из отраслевых источников, но ни одного официального», — говорится в сообщении.

Также в публикации связали слова Путина с возможным возрождением наземного варианта морского ракетного комплекса «Калибр», известного под условным названием «Рельеф». По словам автора, подобный шаг был бы логичным ответом на расширение ракетных программ США.

Канал напомнил, что возможность создания «Рельефа» озвучивали в 2019 году. Считается, что развертывание производства комплекса займет незначительное время, поскольку к мобильному шасси следует адаптировать готовые пусковые установки. Дальность наземного «Калибра» оценивают в 2,6 тысячи километров.

В августе издание The Barents Observer сообщало, что «Буревестник» могут испытать в ближайшее время. Издание обратило внимание на закрытие воздушного пространства в районе Новой Земли. Расположенный там космодром с конца 1950-х использовали для испытаний ядерного оружия.