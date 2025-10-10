В США признали угрозу С-300 для F-35

Модернизированные российские системы противовоздушной обороны (ПВО) семейства С-300 могут быть способны обнаруживать американские истребители пятого поколения F-35, признал обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Брэндон Вайхерт.

Автор заметил, что Россия могла предоставить обновление для венесуэльских систем С-300ВМ, в частности, обеспечивающие создание так называемой интегрированной системы ПВО, подразумевающей совместную работу различных радаров и автоматическую обработку полученных ими данных, что позволяет обнаруживать малозаметные летательные аппараты.

Обозреватель пишет, что в диапазоне от 30 до 300 мегагерц в единую систему ПВО уже объединены венесуэльские комплексы С-300ВМ, «Печора-2М» и П-18 «Терек».

«Это позволяет объединять данные с разных частот и из разных мест, потенциально преодолевая скрытность F-35B за счет формирования комплексной картины воздушного пространства», — говорится в публикации.

Вайхерт напоминает, что, тем не менее, обнаружение малозаметного летательного аппарата в этом случае все равно будет носить вероятностный характер, то есть не обеспечит его гарантированное уничтожение. Кроме того, по оценке обозревателя, самолеты F-35 оснащены системой радиоэлектронной борьбы, которая позволяет им уклониться от ракеты-перехватчика. Также обнаружение и перехват стелс-истребителя зависит от его высоты полета и погодных условий.

«Тем не менее, Вашингтону не следует вступать в эту войну против Венесуэлы, полагая, что она будет легкой прогулкой или легким, но приятным испытанием. Венесуэла обладает определенными технологиями, подаренными ей Москвой, которые могут осложнить планы США по достижению победы в Венесуэле», — резюмирует автор.

Ранее обозреватель KP.RU полковник Виктор Баранец не исключил, что Россия разместит комплекс «Орешник» на Кубе.

Также в октябре издание TWZ рассказало, что Пентагон опубликовал снимки истребителей пятого поколения F-35B Корпуса морской пехоты США на авиабазе в Пуэрто-Рико, откуда самолеты могут стартовать для бомбежек расположенной напротив Венесуэлы.