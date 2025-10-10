«После ТЭЦ будут мосты через Днепр»: названы следующие цели для ВС РФ на Украине

Украина может лишиться не только всей энергетической инфраструктуры, удары по которой сейчас наносит Россия, но и мостов через Днепр, которые являются стратегически важными объектами в условиях войны. Военный эксперт, заслуженный летчик, генерал-майор авиации Владимир Попов в беседе с «МК» назвал следующие, после объектов критической инфраструктуры, цели для наших ракет.

Российская армия перешла к решительным действиям по уничтожению критически важной инфраструктуры противника. Напомним, что в ночь на 10 октября, в Киеве, а также других крупных городах Украины были поражены энергетические объекты, после чего начались перебои с подачей электричества и газа. Как отмечает эксперт Владимир Попов, если эти удары не приведут противника в чувство, то он лишится и других важных объектов на своей территории:

- Кроме ударов по энергетической инфраструктуре, мы также поражаем железнодорожные узлы, особенно, сортировочные станции, заводы, где осуществляется погрузка вооружения для ВСУ. Очень похоже, что сейчас такие удары начали масштабироваться. Если противник и после этого не начнет мыслить здраво, значит придется «гасить» все остальное.

- Это касается мостов через Днепр?

- Почему бы и нет? Терпение рано или поздно кончается. Мы же понимаем, что связь правобережья с левобережьем по Днепру — стратегически важна на сегодняшний день. Но одно дело, если рядом есть несколько мостов, а если нет? Взять, к примеру, Антоновский мост на Херсонщине и Николаевщине. Если его уничтожить, то противник получит серьезный, не только военный, но и экономический, ущерб. После уничтожения Антоновского моста ему придется преодолевать сотни километров объездными путями, а это задержка логистики и увеличение стоимость той продукции, которую будут доставлять на левобережье.

- Какие еще объекты могут стать целями для наших крылатых ракет?

- Думаю, что надо также присмотреться к приемным узлам связи. Проводной телефонии сейчас осталось, максимум, 25%, все остальное - мобильная телефония. Мы знаем, где стоят сервера, значит надо бить и по ним. Нам надо лишать противника связи, которую военные справедливо называют «нервом». Это надо делать для того, чтобы гражданскую администрацию оставить полуслепой, полуглухой - пусть пишут письма, доставляют пешком или на лошадях. Надо отправить противника в XIX век.

Мы не только наказываем Украину, но и показываем, к чему может прийти Европа. Они пугают своих граждан, что мы придем и русским солдатским сапогом начнём топать их газоны. Они должны знать, что нам необязательно туда идти и пачкать обувь, мы их так можем «погасить». Для этого нам надо наращивать наши запасы военной техники, боеприпасов. Простым миром, договорными обязательствами, думаю, этот конфликт не закончится. Он будет идти ещё, минимум, два, а то и все 10 лет. То есть мы сейчас подходим к середине кульминационных событий. Но этого не надо боятся, мы выдержим, даже если придется затянуть ремни. А вот выдержит ли наш противник, большой вопрос.