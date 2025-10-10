ВСУ отдают Сумы для спасения Красноармейска

Поступают сообщения о переброске двух бригад ВСУ с северо-востока Украины к Красноармейску. 144-я ОМБр находилась в приграничных районах Черниговской области, 154-я - в Харьковской. Задачей обоих соединений было закрывать от фланговых ударов Сумскую область.

Если данные о ротации подразделений подтвердятся, это будет означать, что Сырский готов пожертвовать Сумами для спасения Красноармейска.

В краткосрочной перспективе такое решение выглядит логичным: освобождение Красноармейска открывает российской армии путь на Павлоград и Днепропетровск, пишет "Военная Хроника".

Вероятно, поэтому киевский генштаб перебрасывает подразделения туда, где ситуация становится критической.

Однако в плане стратегии маневр этот опасен. Ослабление обороны на севере создает угрозы выхода ВС РФ к Сумам и Чернигову и ставит под угрозу всю логистику по северному коридору вплоть до Киева.

Иначе говоря, выиграв несколько недель жизни для Красноармейска, ВСУ утратить оперативную устойчивость северного фланга.

Год назад эта устойчивость была утрачена на юге, следствием этого стала нынешняя ситуация у Красноармейска.