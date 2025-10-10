Завод по ремонту Т-72 и Т-64 во Львове сожгли "Геранями"

Военно-аналитический портал Lostarmour опубликовал спутниковые снимки расположенного во Львове бронетанкового завода, занимавшегося ремонтом военной техники для ВСУ. Удар беспилотниками-камикадзе "Герань-2" по этому объекту нанесли в ночь на 5 октября.

© Российская Газета

Как сообщал Telegram-канал "Донбасский партизан", всего было шесть попаданий, в том числе в цех № 3, где ремонтировались Т-64БВ, Т-72АМТ, БМП-1УМД и БТР-4.

Возникший пожар охватил площадь более 1000 квадратных метров, в результате произошло обрушение перекрытий корпуса и склад с запасными частями оказался уничтожен.

Повреждено различное оборудование, в том числе стенды для установки тепловизионных прицелов и комплекты динамической защиты "Нож-2". Выгорело не менее трех восстановленных Т-72 и пара подготовленных к отправке БТР-4Е.