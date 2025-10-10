«Томагавки» для Киева: как и зачем Трамп оттягивает завершение конфликта

Передача Киеву американских крылатых ракет большой дальности Tomahawk, которые могут нести ядерное оружие, станет эндшпилем украинского конфликта и поставит под удар Европу. К чему может привести такая эскалация, разбирался в своей статье для РИА Новости заместитель генерального директора медиагруппы «Россия сегодня», член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

По его словам, администрации нынешнего президента США Дональда Трампа выпало завершить развязанный при бывшем главе Белого дома Джо Байдене украинский конфликт. При этом «желательно на максимально выгодных для Америки условиях».

«Продавая ракеты союзникам, Вашингтон вроде как выводит себя с линии огня в этом конфликте. Что до ущерба для российско-американских отношений, то там полагают, что мы никуда друг от друга не денемся. И даже тем больше будет чести для обоих лидеров после символического балансирования на грани взяться за их нормализацию в интересах международной безопасности», — отметил Александр Яковенко.

Однако на этом фоне на линии огня оказываются Европа, которой отводится «роль объекта встречной эскалации» России, и Украина. А крылатые ракеты большой дальности Tomahawk выступают в роли символов, «токенов». В абсолютном выигрыше будет тот, кто является их эмитентом, что справедливо в деловой логике Трампа, считает эксперт.

«Сработает ли элементарный тезис: ребята, мы вам дали все, что могли, действуя буквально на грани Армагеддона, вы же не хотите третьей мировой, а это любой прямой конфликт между США и Россией? Раз и тут вы ничего не смогли, только сделали себе хуже и тем самым подыграли Москве, то надо все заканчивать и делать это быстро. Америка вновь готова обеспечить мир в Европе, но теперь политико-дипломатическими средствами», — констатировал дипломат.

И по этой логике, по его словам, Североатлантический альянс превращается в поводок для Европы, продемонстрировавшей свою военно-политическую несостоятельность, а она «фактически теряет право голоса как проигравшая сторона».

«Для американцев важен силовой эндшпиль конфликта, так как именно он убедителен в логике западного мироощущения. То есть де-факто очередная «большая война» в Европе может состояться в контролируемом Вашингтоном режиме. Это и создаст условия для классической дипломатии», — считает Яковенко.

Однако он обратил внимание на то, что все может получиться ровно «наоборот», так как в Москве не скрывают «ни своего разочарования поведением нынешней администрации США в украинском урегулировании, ни того, что ответ на маневр с Tomahawk будет предельно жестким».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял» решение по поводу Tomahawk, на передаче которых Украине настаивает Владимир Зеленский, но сначала хочет узнать, как Киев планирует использовать эти ракеты. В то же время президент США подчеркнул, что «не добивается эскалации».

Что ждет Одессу: Tomahawk и «жемчужина у моря» под прицелом

В свою очередь российский лидер Владимир Путин заявил, что Tomahawk не помогут Вооруженным силам Украины и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно.