«Застрелил, сфотографировал»: Европа платила ВСУ за каждого убитого курянина
Военнослужащий с позывным «Джанкой» рассказал, что наемникам Вооруженных сил Украины платили по тысяче долларов за убийство мирных жителей в Курской области. По его словам, таким образом украинские боевики должны были уничтожать население региона.
Он отметил, что слышал об этом лично от пленных украинских военных. Один из них, по словам «Джанкоя», утверждал, что деньги выплачивались за любого убитого человека — независимо от возраста.
Военнослужащий пояснил, что среди украинских бойцов есть обычные солдаты, занимающиеся обороной и нападением, а также наемники, которых, как утверждается, специально нанимают для ликвидации гражданских лиц. Он добавил, что выплаты осуществляют европейские структуры, сотрудничающие с частными военными компаниями.
— Зачем убивать дедушку, которому 70 лет, который шел с палочкой? У него слуховой аппарат был, они ему кричали, он не повернулся. И они его застрелили. Фотосессию сделали, отправили, деньги получили, — поделился «Джанкой» в беседе со «Звездой».
Жители Курской области рассказали об убийствах украинскими военными
Жительница Малой Локни Валентина Ушкалова поделилась, как в первые дни оккупации бойцами Вооруженных сил Украины Курской области встретила военного, убившего ее соседку.