Военнослужащий с позывным «Джанкой» рассказал, что наемникам Вооруженных сил Украины платили по тысяче долларов за убийство мирных жителей в Курской области. По его словам, таким образом украинские боевики должны были уничтожать население региона.

© Минобороны РФ

Он отметил, что слышал об этом лично от пленных украинских военных. Один из них, по словам «Джанкоя», утверждал, что деньги выплачивались за любого убитого человека — независимо от возраста.

Военнослужащий пояснил, что среди украинских бойцов есть обычные солдаты, занимающиеся обороной и нападением, а также наемники, которых, как утверждается, специально нанимают для ликвидации гражданских лиц. Он добавил, что выплаты осуществляют европейские структуры, сотрудничающие с частными военными компаниями.

— Зачем убивать дедушку, которому 70 лет, который шел с палочкой? У него слуховой аппарат был, они ему кричали, он не повернулся. И они его застрелили. Фотосессию сделали, отправили, деньги получили, — поделился «Джанкой» в беседе со «Звездой».

Жители Курской области рассказали об убийствах украинскими военными

Жительница Малой Локни Валентина Ушкалова поделилась, как в первые дни оккупации бойцами Вооруженных сил Украины Курской области встретила военного, убившего ее соседку.