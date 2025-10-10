Немецкий концерн продаст Украине 35 ПВО на деньги России

Крупнейший оборонный концерн Германии Rheinmetall передаст Киеву большое количество систем противовоздушной обороны (ПВО) Skyranger 35, созданных на базе танка Leopard 1. Об этом сообщается на сайте компании.

Поставки профинансированы одной из стран ЕС, средства получены из доходов от размещения замороженных российских активов. Стоимость заказа не разглашается, однако, как отмечается в пресс-релизе, речь идет о трехзначной цифре в миллионах евро. Производство и настройку систем осуществит филиал Rheinmetall в Риме.

«Мы благодарны за доверие, которое нам оказала Украина, и хотели бы поблагодарить страну ЕС за поддержку, которая подчеркивает наши усилия по помощи Украине», — заявил глава концерна Армин Паппергер.

Производитель отмечает, что Skyranger 35 совмещает в себе мобильность, бронирование и огневую мощь, а ее турель KDG 35/1000 способна выпустить тысячу снарядов в минуту. Эффективный радиус поражения составляет четыре километра. В перспективе Rheinmetall планирует оснастить системы управляемыми ракетами.

В Германии разошлись мнения о поставках оружия Украине

Ранее Паппергер рассказал, что в 2026 году концерн достроит завод по выпуску снарядов на Украине, при этом планы по его мощности с момента старта проекта существенно возросли. Между тем в августе Rheinmetall открыл самый большой в Европе завод по производству боеприпасов, часть из которых будет поставлена Украине.