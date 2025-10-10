За последнюю неделю ВСУ потеряли 9970 военнослужащих, пять населенных пунктов и 1719 беспилотников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Также украинские войска лишились ста семи танков и других боевых бронированных машин, 75 орудий полевой артиллерии, 470 единиц военной автомобильной техники. Кроме того, потеряны были три боевые машины реактивных систем залпового огня ВСУ.

Ранее в Минобороны России сообщили, что российские войска завершили ликвидацию подразделений ВСУ в районе южнее Клебан-Быкского водохранилища (ДНР). За неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 1115 военнослужащих, три танка, в том числе немецкий Leopard, 25 боевых бронемашин, 102 автомобиля и 18 орудий полевой артиллерии.

В США забеспокоились из-за событий в зоне СВО

В Минобороны подчеркивали, что в течение недели были нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием и беспилотниками. В результате были поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, которые обеспечивали их работу, железнодорожная и морская инфраструктура, используемая для перевозок оружия и военной техники, а также места хранения дронов.