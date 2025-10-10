Что ждет Одессу: Tomahawk и «жемчужина у моря» под прицелом

По версии портала «Царьград», возможные поставки крылатых ракет большой дальности Tomahawk могут стать большой проблемой для Одессы. Издание подчеркивает, что появление Tomahawk у Киева будет рассматриваться в Москве «уже не как шаг, а как прыжок по лестнице эскалации вверх».

Как отмечает «Царьград», Tomahawk можно доставить на Украину только морем в единственный украинский морской порт - Одессу. Это делает город «ключевым узлом всей операции» по поставкам ракет.

«Одесский порт - морские ворота, склад доставленных морем грузов. Вся его инфраструктура, от пирсов до нефтебаз, мгновенно превращается в военный объект», - подчеркивает портал.

Как отмечает «Царьград», попытки украинской ПВО противостоять ударам по грузам с Tomahawk создали бы «огромный риск для гражданской инфраструктуры».

СМИ сообщали, что во время недавней закрытой встречи Владимир Зеленский попросил президента США Дональда Трампа предоставить ВСУ крылатые ракеты большой дальности Tomahawk. Отмечалось, что в Вашингтоне пока не приняли решение по поставкам.

На этой неделе президент США Дональд Трамп заявил, что «почти принял» решение, но сначала хочет узнать, как Киев хочет использовать эти ракеты. В то же время президент США подчеркнул, что «не добивается эскалации».

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Tomahawk не помогут ВСУ и лишь навредят отношениям России и США, «в которых наметился какой-то свет в конце тоннеля». Путин подчеркнул, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно.