На красноармейской направлении, где сражаются бойцы группировки "Центр", формирования киевского режима несут огромные потери в технике. Telegram-канал "Поддубный ZОV edition" разместил видео, где только на одном участке местности показаны снятые беспилотником сразу восемь сгоревших бронеавтомобилей и один пикап.

Причем некоторые из них дымятся и стоят близко друг к другу, практически касаясь бортами, два столкнулись. На некотором расстоянии от них видны другие шесть единиц. Далее еще одно скопление вражеского металлолома.

Также большое количество транспорта замерло на проходящей рядом дороге. Картину полного разгрома завершает объятая пламенем "коробка", над которой поднимается густой столб дыма. И все это только на небольшом участке пути на Димитров (Мирноград).