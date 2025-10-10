В США забеспокоились из-за событий в зоне СВО

Активное применение дронов в украинском конфликте вызывает серьезные опасения в армии США, пишет The New York Times (NYT).

До недавнего времени военные эксперты ожидали, что новые беспилотные технологии позволят американским вооруженным силам обнаруживать и уничтожать противника на расстоянии, сокращая продолжительность войн и снижая их риски, поделился своей точкой зрения автор публикации. Однако, по мнению обозревателя издания, на Украине все оказалось наоборот.

«Таково будущее войны», — резюмировал колумнист.

В материале речь идет о том, что ключевым вопросом для военнослужащих США является способность армии, обремененной политикой и бюрократией, идти в ногу со временем.

В сентябре NYT назвала Российскую Федерацию империей дронов благодаря увеличению производства беспилотных летательных аппаратов. Журналисты отметили, что в стране произошла революция в сфере производства БПЛА.