Черниговскую область атаковали "Герани" с онлайн-управлением

Утром 10 октября Черниговская область подверглась атаке дронов "Герань" с онлайн-управлением.

© Российская Газета

Об этом сообщает "Военная хроника" и публикует фотографию одного из этих беспилотников, сделанную очевидцами. Барражирующий боеприпас сняли пролетающим возле опоры ЛЭП.

"В хвосте корпуса дрона видна антенна, а в носовой части камера высокого разрешения". - комментирует фото "ВХ".

Ранее украинские СМИ сообщали о массированном ударе ВС России по Киеву, Днепропетровску, Черниговской и Сумской областям. В небе было замечено около сотни "Гераней". В столице Украины после поражения энергетических объектов без света остались несколько районов города.

Напомним, с начала октября ВС РФ стали бить по эшелонам ВСУ новой модификацией "Гераней". Благодаря камерам и элементам ИИ они способны поражать движущиеся цели, уклоняться от атак авиации и фиксировать результаты своей боевой работы.