НАТО проведет учения с имитацией применения ядерного оружия

НАТО проведет военные учения с имитацией использования ядерного оружия. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Марк Рютте в соцсети X.

«Ежегодные учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 13 октября. Учения являются важной демонстрацией ядерного сдерживающего потенциала Альянса и посылают четкий сигнал любому противнику о том, что НАТО может и будет защищать всех союзников», — говорится в комментарии к видеообращению Рютте.

Ранее Рютте заявил, что страны альянса могут сбивать российские самолеты, которые «угрожают гражданской инфраструктуре или населению». По его словам, в случае нарушения ими воздушного пространства альянса военные будут обладать всеми полномочиями, включая возможность проявить жесткость и при необходимости уничтожить их.