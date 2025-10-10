Forbes: Россия готовится к революции в создании военных шлемов

Россия готовится произвести революцию в деле создания новых шлемов, сообщает Forbes.

Несколько дней назад стало известно, что в России создан прототип шлема "Соратник" с искусственным интеллектом.

"Российские инженеры стремятся интегрировать модуль искусственного интеллекта, способный собирать данные со шлема солдата, а также других военнослужащих, оснащенных аналогичным снаряжением, и даже с беспилотных систем в заданном районе. Все эти данные затем можно передавать командирам, обеспечивая более полную ситуационную осведомленность", - пишет Forbes.

Россия не одинока в разработке шлема с ИИ, похожие разработки ведутся и в США, где создают шлем Eagle Eye ("Орлиный глаз"), который будет оснащен дисплеями дополненной реальности и сможет предоставлять данные с поля боя в режиме реального времени.

"Соратник" и Eagle Eye могут стать по-настоящему революционным усовершенствованием шлемов, которые, в отличие от другого военного снаряжения, не претерпели значительных изменений по сравнению с образцами прошлых столетий.

"Шлемы, которые носили солдаты в 1915 году, были лишь незначительно улучшены по сравнению с теми, что носили пикинеры, мушкетеры и кавалеристы в Тридцатилетней войне в XVII веке. За более чем столетие, прошедшее после Первой мировой войны, кроме материалов, улучшить было нечего", - отмечает Forbes.

Если модули ИИ удастся интегрировать в шлемы без увеличения их массы и ущерба удобству их ношения, это может стать настоящим прорывом, который позволит переоборудовать старые образцы в новые "умные" шлемы XXI века, резюмирует издание.