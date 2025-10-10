Раскрыты детали закрытых переговоров России и Украины в 2023 году

В 2023 году Россия и Украина провели закрытые переговоры по пленным в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби. Их детали раскрыл представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев в беседе с РБК.

По его словам, на встрече обсуждались случаи шантажа родственников российских военнопленных. В ходе нее парламентарий рассказал представителям Украины об инцидентах со звонками близким бойцов с требованием совершить поджог какого-либо объекта, например, военкомата или завода.

«Присылают видео, как бойцу приставили пистолет к голове. И я поставил вопрос о том, что с такими случаями что-то надо решать, — рассказал Саралиев, подчеркнув, что стороны сразу же договорились реагировать на подобные сообщения. — И есть уже десятки таких ребят, которых удалось спасти благодаря этой договоренности».

Парламентарий добавил, что в той встрече со стороны Киева участвовали люди «без каких-то распальцовок или угроз, без какой-то имитации бурной деятельности». Саралиев оценил их как «нормальных переговорщиков, которые заинтересованы забрать тех людей, кого они хотят». Кроме того, диалог проходил на русском языке, без участия переводчиков.

Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин в разговоре с «Лентой.ру» подчеркнул, что контакты России и Украины в гуманитарной сфере приносят свои плоды. Он обратил внимание на регулярные обмены пленными и останками военнослужащих. По словам сенатора, эта работа будет продолжена.