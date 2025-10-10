Найден способ обезопасить производителей БПЛА в России

Необходимо изъять из открытого доступа и засекретить все сведения о компаниях, производящих беспилотные летательные аппараты. С таким предложением выступил зампред комитета по экономической политике Госдумы, депутат от «Справедливой России» Михаил Делягин, пишет News.ru.

По его словам, сейчас для выявления местоположения сборочного цеха оборонной компании не нужны сложные разведывательные операции, так как достаточно воспользоваться общедоступными системами СПАРК или «Руспрофайл», где содержится вся необходимая информация.

«Сегодня данные о компаниях — производителях беспилотников находятся в открытом доступе и могут использоваться противником для организации террористических актов и диверсий. Все данные о компаниях, занятых в производстве оружия и беспилотных систем, должны быть изъяты из открытого доступа», — отметил Делягин.

Он призвал засекретить сведения о производителях оборонной продукции, в том числе адреса, имена руководителей и учредителей, телефоны, финансовую отчетность, чтобы защитить компании.

По словам парламентария, ранее к нему обратился директор одного российского высокотехнологичного предприятия по производству БПЛА, рассказав, что на его телефон стали поступать угрозы.

«В адрес предприятия также стали поступать ложные вызовы в МВД и ФСБ», — добавил Делягин.

Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин отметил успехи FPV-дрона производства новгородского научно-производственного центра «Ушкуйник». По словам главы региона, эти дроны «уничтожили натовской техники более чем на 300 миллионов долларов». В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале показал разработку средств радиоэлектронной борьбы для эффективного поражения беспилотников.