ВС России обнаружили туннель ВСУ длиной 700 метров и уничтожили боевиков

Российские военные обнаружили подземный туннель длиной около 700 метров, вырытый ВСУ через лесополосу на Константиновском направлении ДНР. Об этом рассказал командир расчета БПЛА Южного военного округа с позывным «Дава». По его словам, боевики, находившиеся в туннеле, были уничтожены.

© Минобороны РФ

Командир пояснил, что туннель проходил почти через всю посадку, и, если разместить там пулеметчика, противник мог бы длительное время сдерживать атаку. Кроме того, ВСУ могли использовать такие сооружения для скрытого передвижения по лесополосе и посадкам, отметил «Дава».

Он подчеркнул, что обнаружить туннель с помощью беспилотника очень сложно, а передвижение боевиков остается незамеченным. По его словам, сооружение имело только один вход и один выход, что ограничивало контроль над ним.

Командир добавил, что подземные коммуникации, подобные этому, создают дополнительные сложности при обороне и отражении атак, поскольку позволяют противнику маневрировать и оставаться незаметным для наблюдения с воздуха, передает РИА Новости.

«Дава» также рассказал, что украинские военные прятались в трубе под дорогой и использовали тела своих сослуживцев, чтобы выжить.