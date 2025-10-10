Новости СВО сегодня: операция «Акации» и удар по полигону ВСУ

В Минобороны РФ сообщили об успешных операциях российских сил в Днепропетровской и Запорожской областях. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 10 октября.

Удар «Акации»

Российские артиллеристы уничтожили укрепленные украинские позиции в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» нанесли огневое поражение по укрепленному району ВСУ.

Скрытые инженерные сооружения в лесополосах были обнаружены беспилотной разведкой. По данным Минобороны, они использовались для хранения боеприпасов и для временной дислокации ВСУ. В результате удара «Акации» были разрушены блиндажи, уничтожены склады боеприпасов и поражены огневые точки ВСУ.

Уничтожение «Бабы-Яга»

Операторы ударных беспилотников ВС РФ уничтожили американскую станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и тяжелые гексакоптеры типа «Баба-Яга», сообщили в Минобороны России. Во время воздушной разведки российские военные выявили работу радиолокационного комплекса контрбатарейной борьбы ВСУ. Он предназначался для отслеживания траекторий артиллерийских снарядов и корректировки огня.

После уточнения координат по станции нанесли прицельный удар FPV-дроном. AN/TPQ-50 была уничтожена вместе с расчетом. На том же участке операторы беспилотников устроили охоту на тяжелые гексакоптеры ВСУ, отметили в Минобороны. Эти гексакоптеры пытались остановить продвижение российских штурмовиков. Дроны типа «Баба-Яга» были уничтожены в воздухе.

Удар Д-20

Расчеты FPV-дронов и орудия Д-20 ВС РФ уничтожили автомобиль с боезапасом и зенитную установку ВСУ, сообщили в Минобороны. В районе Константиновки в ДНР операторы дронов и артиллеристы нанесли комбинированный удар по украинскому грузовику и буксируемой им зенитной установке.

В результате были уничтожены автомобиль КрАЗ-260 и крупнокалиберная 100-миллиметровая тяжелая буксируемая зенитная установка КС-19. В Минобороны отметили, что в этот же день расчет FPV-дрона уничтожил на автозаправке в Константиновке боевую бронированную машину ВСУ «Козак».

Операции в Запорожской области

Экипажи танков ВС РФ поддержали освобождение Нововасилевского в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. Танкисты вели маневренный бой, применяя тактику «карусель» для дезориентации ВСУ и поддержания постоянного давления на их позиции, отметили военные. Танки нанесли удары по пунктам управления дронами ВСУ и блиндажам со средствами связи. Все это помогло обеспечить продвижение штурмовиков.

Кроме того, в Запорожской области операторы FPV-дронов группировки войск «Днепр» поразили артиллерию, ретранслятор и пункт управления беспилотниками ВСУ. Воздушная разведка выявила замаскированную антенну-ретранслятор, которая усиливала сигнал и увеличивала дальность дронов. После получения координат оператор ударного FPV-дрона поразил цель.

На ореховском направлении, после уничтожения антенны, воздушная разведка ВС РФ выявила и сам пункт управления с живой силой ВСУ. После нескольких ударов FPV-дронов пункт перестал функционировать, подчеркнули в Минобороны. Также под удар российских FPV-дронов попала замаскированная буксируемая артиллерийская установка ВСУ.

Взятие Владимировки

Военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село Владимировка под Добропольем в ДНР. Об этом пишут «Аргументы и факты». По данным военкора, российские подразделения выбили украинских военных из опорных пунктов к востоку от села.

Удар по танковому полигону ВСУ

Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что по танковому полигону 1-й танковой бригады ВСУ под Черниговом был нанесен удар. По его данным, взрыв произошел на юго-западе от города.