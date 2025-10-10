Названа цель отправки сотен американских солдат в зону конфликта в Израиле

США направят 200 военнослужащих в Израиль для поддержки и мониторинга соглашения о прекращении огня, сообщают официальные лица. По их словам, американцы создадут центр в Израиле для содействия доставке гуманитарной помощи, материально-технического обеспечения и помощи в области безопасности.

Согласно многочисленным новостным сообщениям, американские войска были направлены в Израиль в рамках мирного соглашения, утвержденного в четверг, для поддержки и содействия наблюдению за прекращением огня, сообщает The Guardian.

Высокопоставленные официальные лица США сообщили журналистам, что 200 военнослужащих первоначально будут находиться на местах в “военно-гражданском координационном центре”, управляемом Центральным командованием США, чтобы облегчить доставку гуманитарной помощи, а также материально-технической помощи и помощи в обеспечении безопасности на территорию, пострадавшую от двухлетней войны, сообщает Associated Press со ссылкой на два источника. официальные лица, подтвердившие сообщение, на условиях анонимности согласились обсудить детали, не разрешенные к обнародованию. Reuters и ABC News также сообщили об отправке военных в Израиль.

Американские официальные лица заявили, что войска являются частью более широкой команды, в которую также входят страны-партнеры, неправительственные организации и структуры частного сектора, которые помогают следить за выполнением мирного соглашения и переходом к гражданскому правительству в Газе.

По словам одного из официальных лиц, американские военнослужащие уже начали прибывать в регион со всего мира и продолжат поездки в регион в выходные, чтобы начать планирование и создание центра. По их словам, американские войска не будут направлены в Газу, а в координационном центре будут работать около 200 военнослужащих США, обладающих опытом в области транспорта, планирования, безопасности, логистики и инженерного обеспечения.

Израиль и ХАМАС договорились приостановить военные действия в Газе в четверг, о чем Дональд Трамп объявил в своей социальной сети Truth, заявив, что это первый шаг к “прочному, долговечному и вечному миру”. Остается много вопросов относительно дальнейших шагов, включая разоружение ХАМАСА, вывод израильских войск из Газы и формирование будущего правительства на этой территории, напоминает The Guardian.

Обе стороны договорились об обмене заложниками на заключенных, который позволил бы освободить около 20 израильских заложников, которые, как считается, все еще живы, и останки других погибших, а также около 2000 палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах.

Израильские бомбы продолжали между тем падать на Газу, убив, по сообщениям, 30 человек после объявления о сделке в среду, но палестинцы праздновали победу на усыпанных обломками улицах, оставшихся опустошенными войной, несмотря на то, что удары продолжались.

Более 2 миллионов человек стали вынужденными переселенцами в Газе, и представители гуманитарных организаций с нетерпением ожидали разрешения Израиля доставить туда крайне необходимую помощь, пишет The Guardian. С марта по май этого года Израиль ввел полную блокаду поставок в этот район, а в августе в некоторых районах Газы был объявлен голод. По данным ООН, за последние несколько месяцев было доставлено только 20% необходимой помощи. По данным ООН, около 170 000 тонн продовольствия, медикаментов и других предметов снабжения готовы к распределению.

После этого заявления в среду глава гуманитарной миссии ООН Том Флетчер призвал открыть все пункты въезда в Газу, чтобы помощь могла доставляться “в гораздо, гораздо большем масштабе”.

“Учитывая уровень потребностей, уровень голода, уровень нищеты и отчаяния, потребуются масштабные коллективные усилия, и именно для этого мы мобилизованы”, - сказал Флетчер в интервью AP. “Мы абсолютно готовы приступить к масштабным работам”.

С начала войны в результате израильских нападений погибло более 67 000 палестинцев, большинство из которых были мирными жителями, напоминает The Guardian. Еще примерно 169 000 человек получили ранения. Крах систем здравоохранения, школ и доступа к продовольствию также привел к серьезным последствиям: по данным ООН, еще по меньшей мере 400 человек умерли от недоедания, в том числе более 100 детей. Только 1,5% пахотных земель в Газе пригодны для возделывания, а вода и почва загрязнены боеприпасами и пожарами.

По словам представителя израильского правительства, по мере вывода израильских войск, что является частью согласованного процесса, в результате которого им останется 53% территории, остаются вопросы о том, как будут осуществляться следующие шаги по обеспечению стабилизации и реконструкции.

Замечания официальных лиц США содержат некоторые из первых подробностей о том, как будет осуществляться мониторинг соглашения о прекращении огня и какую роль в этих усилиях будут играть американские военные.