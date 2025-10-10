«Поверхностная подготовка»: в США оценили перспективы войны Европы с Россией

В Европе выделяют «сотни миллионов евро» на подготовку к войне с Россией, но вряд ли смогут быстро создать современную армию. Об этом заявил полковник армии США в отставке, бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор, пишет РИА Новости.

По его мнению, в Европе идет «поверхностная подготовка к войне с Россией».

«Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро. Но чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена», — пояснил Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ранее эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош отметил, что стратегия Европы и НАТО предусматривает подготовку на границах России ряда государств, которые бы выступили своеобразными прокси-агентами в войнах будущего. Аналитик уточнил, что в последние годы роль прокси-агента выполняет Украина.

В США назвали сценарий начала войны с Россией

При этом канцлер Германии Фридрих Мерц подчеркивал, что Россия сейчас представляет собой угрозу для всех стран НАТО, и обещал «защищаться» от этой угрозы. По данным СМИ, европейские страны, в том числе Литва и Эстония, проводят масштабную модернизацию медицинских учреждений и готовят персонал для работы в военных условиях, а в Германии объявили о разработке приложения, которое поможет людям найти ближайший бункер.