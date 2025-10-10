В России выпустили первый опытный образец самолета Як-130M

Иркутский авиационный завод произвел первый опытный образец учебно-боевого самолета Як-130М. Модернизация расширит его арсенал, боевые возможности и позволит готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений.

© Российская Газета

Как сообщает пресс-служба "Ростеха", сейчас машина направлена на наземные и летные испытания. Параллельно ведется сборка еще двух бортов.

"Модернизация позволит вооружить Як-130М ракетами класса "воздух-воздух" и высокоточными авиационными средствами поражения класса "воздух-поверхность" со спутниковыми и лазерными системами наведения. Новый самолет не только сохранит все возможности по подготовке боевых летчиков, но и обретет качества боевого самолета", - пояснили в госкорпорации.

Также модернизированный Як-130 получит новые бортовые системы. В их числе радиолокационная станция БРЛС-130Р, оптико-лазерная теплотелевизионная система СОЛТ-130К, бортовой комплекс обороны "Президент-С130" и комплекс средств связи КСС-130. Это позволит совершать полеты круглосуточно и в сложных метеоусловиях.

Напомним, о начале сборки первых трех Як-130М стало известно в феврале 2025 года. А прототип самолета впервые был представлен на выставке "Армия-2024". Как ранее сообщили в "Рособоронэкспорте", экспортный потенциал Як-130М составляет 40 машин. Ведутся консультации со странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Африки.