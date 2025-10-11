Стало известно о продвижении ВС РФ в ДНР

Военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что российские военные за неделю продвинулись на севере, юге и востоке Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

«На истекшей неделе у нас есть действительно серьезные успехи. Прежде всего, на севере населенного пункта. Также есть продвижение как с востока, так и с юга данного населенного пункта», — поделился эксперт.

Он уточнил, что российские военные «серьезно давят» на позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Северска.

Накануне Марочко сообщал, что ВС РФ продвинулись восточнее населенного пункта Дроновка и юго-западнее села Серебрянки. В результате им удалось расширить зону контроля севернее Северска.

4 октября советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что российские штурмовики вошли в Северск. Военнослужащие попали в город с восточной части.

Марочко также сообщал, что российские войска прощупывают ВСУ в Северске. Он пояснил, что украинское командование превратило Северск в «сплошной укрепрайон». В городе есть промышленная инфраструктура, которую ВСУ могут использовать в своих целях.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане.